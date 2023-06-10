Форвард сборной Франции близок к переходу в ПСЖ

ПСЖ ведет продуктивные переговоры с нападающим менхенгладбахской Боруссии и сборной Франции Маркусом Тюрамом.

В июле завершится контракт 25-летнего форварда с "жеребятами", который не будет продлен, чем и намерены воспользоваться парижане.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, чемпион Франции предложил Тюраму 5-летний контракт, по которому он будет получать 6 миллионов евро в год.

Talks in progress for Marcus #Thuram to #PSG as a free agent. Offered a contract until 2028 (€6M/year). #transfers https://t.co/9KsMHq00Kf — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2023

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На футболиста также претендует Милан, но итальянцам будет сложно тягаться с французами по объему зарплаты.

В минувшей сезоне Маркус Тюрам принял участие в 32 матчах, в которых отметился 16 голами и семью результативными передачами.