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Форвард сборной Франции близок к переходу в ПСЖ

Команда готовится заменить Лионеля Месси сыном легендарного защитника "Les Bleus".
Сегодня, 22:00
Маркус Тюрам / Getty Images
Маркус Тюрам / Getty Images

ПСЖ ведет продуктивные переговоры с нападающим менхенгладбахской Боруссии и сборной Франции Маркусом Тюрамом.

В июле завершится контракт 25-летнего форварда с "жеребятами", который не будет продлен, чем и намерены воспользоваться парижане.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, чемпион Франции предложил Тюраму 5-летний контракт, по которому он будет получать 6 миллионов евро в год.

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На футболиста также претендует Милан, но итальянцам будет сложно тягаться с французами по объему зарплаты.

В минувшей сезоне Маркус Тюрам принял участие в 32 матчах, в которых отметился 16 голами и семью результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Боруссия Менхенгладбах маркус тюрам

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