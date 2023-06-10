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Астон Вилла договорилась о контракте с экс-лидером Лестера

Юри Тилеманс присоединится к команде Унаи Эмери.
Сегодня, 21:05
Юри Тилеманс / Getty Images
Юри Тилеманс / Getty Images

Астон Вилла договорилась о переходе полузащитника Лестера Юри Тилеманса.

Вилланы на своем официальном сайте сообщили, что 26-летний бельгиец согласился присоединиться к команде Унаи Эмери.

В июле игрок станет свободным агентом, а потому Астон Вилла получит его бесплатно.

Условия и детали соглашения между клубом и футболистом не сообщаются.

Астон Вилла обошла в борьбе за Тилеманса такие клубы, как Рома, Галатасарай и Милан, который в последний момент попытался перехватить полузащитника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Лестер Сити Юри Тилеманс

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