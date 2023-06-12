Манчестер Юнайтед не станет пытаться подписать Кейна

"Красные дьяволы" постараются приобрести двух форвардов, но капитана Тоттенхэма среди них не будет.

Маловероятно, что Манчестер Юнайтед сделает предложение по Харри Кейну этим летом, поскольку Тоттенхэм не хочет продавать нападающего, особенно клубу из АПЛ, сообщает Sky Sports.

До конца его контракта со "шпорами" остался всего год, а потому Кейн представляет интерес для многих клубов Европы. Юнайтед же хочет приобрести надежного нападающего, так как Антони Марсьяль постоянно травмируется.

В качестве альтернативы манкунианцы рассматривают вариант с приобретением форварда Наполи Виктора Осимхена, который стал лучшим бомбардиром Серии А в прошедшем сезоне.

Однако любой трансфер будет зависеть от того, как завершится процесс продажи Манчестер Юнайтед.

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Как только ситуация с нападающим будет решена, "красные дьяволы" переключатся на другие цели, в том числе на центрбека Наполи Ким Мин Чжэ.