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Реал официально объявил о подписании Беллингема

Английский футболист заключил долгосрочный контракт с клубом.
Сегодня, 13:26
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Мадридский Реал официально сообщил о трансфере полузащитника дортмундской Боруссии Джуда Беллингема.

Стороны заключили соглашение до лета 2029 года.

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Отмечается, что завтра, 15 июня, состоится официальная презентация 19-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что мадридский гранд заплатит за игрока 103 миллиона евро + бонусы.


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