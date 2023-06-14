Реал официально объявил о подписании Беллингема
Английский футболист заключил долгосрочный контракт с клубом.
Мадридский Реал официально сообщил о трансфере полузащитника дортмундской Боруссии Джуда Беллингема.
Стороны заключили соглашение до лета 2029 года.
👋 @BellinghamJude— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023
🤍 #HeyJude pic.twitter.com/jluhr0SJdv
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Отмечается, что завтра, 15 июня, состоится официальная презентация 19-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что мадридский гранд заплатит за игрока 103 миллиона евро + бонусы.