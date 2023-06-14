Покрыта золотом: Реал представил домашнюю форму на сезон-2023/24

Мадридский Реал официально представил свою домашнюю форму на будущий сезон.

Экипировка выполнена в традиционном белом цвете. Полосы на рукавах и воротнике на этот раз будут золотыми и черными.

🤍🎶 Llevo tu camiseta, pegada al corazón.

🆕👕 ¡Ya está aquí nuestra 1º equipación 2023/24!

🟡 @adidasfootball — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023

Техническим спонсором формы является Adidas.

Читай также: Новые формы футбольных команд на следующий сезон

Отметим, что вратарский комплект будет салатово-черным.

Ранее сообщалось, что клубная легенда Реала объявила о желании подписать новый контракт.