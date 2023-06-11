Клубная легенда Реала объявил о желании подписать новый контракт

Защитник Реала Начо Фернандес объявил, что продлит контракт с клубом.

"Я иду рука об руку со своим клубом и своей семьей. Предложения от других клубов есть всегда, но я решил остаться еще на год. Я очень рад этому", – сказал испанец в интервью La1.

Клуб предложил испанцу однолетний контракт с возможность продления еще на год и старой зарплатой.

В текущем сезоне на счету Начо 44 матча за Реал во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt – 6 млн евро.

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