Клубная легенда Реала объявил о желании подписать новый контракт
Начо решил остаться еще на сезон.
Защитник Реала Начо Фернандес объявил, что продлит контракт с клубом.
"Я иду рука об руку со своим клубом и своей семьей. Предложения от других клубов есть всегда, но я решил остаться еще на год. Я очень рад этому", – сказал испанец в интервью La1.
Клуб предложил испанцу однолетний контракт с возможность продления еще на год и старой зарплатой.
В текущем сезоне на счету Начо 44 матча за Реал во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt – 6 млн евро.