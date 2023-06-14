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Модрич анонсировал важные новости касаемо своей карьеры в сборной

Хорват готовится к серьезному заявлению.
Сегодня, 16:53
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Хавбек Реала и сборной Хорватии Лука Модрич высказался в преддверии матча 1/2 финала турнира против Нидерландов.

"На данный момент я всеми мыслями связан с Лигой наций, а о моей карьере можно будет поговорить после турнира.

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Я уже принял решение о своем будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать", – сказал 37-летний хорват в интервью сайту УЕФА.

Напомним, матч Нидерланды - Хорватия состоится в среду, 14 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии Лука Модрич

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