Ньюкасл хочет подписать одного из лидеров Интера

Полузащитник Интера Николо Барелла попал в сферу интересов Ньюкасла. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Последние несколько дней клуб активно ведет переговоры по трансферу итальянца. "Сороки" готовы заплатить около 50 миллионов фунтов за игрока.

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Барелла может стать самым высокооплачиваемым игроком Ньюкасла. Трансфер полузащитника может поспособствовать желанию других топ-футболистов пополнить команду.

Отметим, усиление центральной линии является ключевой задачей "сорок" в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего итальянца шесть голов и шесть ассистов в 35 матчах Серии А.