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Ньюкасл близок к подписанию ключевого игрока Лестера

Тоттенхэм, кажется, проиграл гонку за Мэддисона.
Сегодня, 18:52
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Хавбек Лестера Джеймс Мэддисон близок к уходу из клуба. Об этом сообщает издание Sky Sports.

В подписании 26-летнего англичанина, контракт которого рассчитан до 2024 года, заинтересованы Тоттенхэм и Ньюкасл. "Сороки" лидируют в гонке за игрока.

Отметим, в ближайшее время лондонский клуб попытается сделать официальное предложение, которое сможет удовлетворить Лестер.

В текущем сезоне на счету Мэддисона 10 голов и 9 ассистов в 30 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл вдвое сократил трансферный бюджет на лето.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер ньюкасл джеймс мэддисон

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