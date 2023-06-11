Ньюкасл близок к подписанию ключевого игрока Лестера

Тоттенхэм, кажется, проиграл гонку за Мэддисона.

Хавбек Лестера Джеймс Мэддисон близок к уходу из клуба. Об этом сообщает издание Sky Sports.

В подписании 26-летнего англичанина, контракт которого рассчитан до 2024 года, заинтересованы Тоттенхэм и Ньюкасл. "Сороки" лидируют в гонке за игрока.

Отметим, в ближайшее время лондонский клуб попытается сделать официальное предложение, которое сможет удовлетворить Лестер.

В текущем сезоне на счету Мэддисона 10 голов и 9 ассистов в 30 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл вдвое сократил трансферный бюджет на лето.