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Ньюкасл вдвое сократил трансферный бюджет на лето

Теперь будущему участнику Лиги чемпионов придется бережнее распоряжаться деньгами.
Сегодня, 16:59
Эдди Хау / Getty Images
Эдди Хау / Getty Images

Изначально главный тренер Ньюкасл Эдди Хау должен был получить примерно 150 миллионов фунтов на покупку игроков во время летнего трансферного окна.

"Сороки" должны был серьезно потратиться, чтобы укрепить состав перед участием в групповом этапе Лиги чемпионов.

Однако эта задача стала в два раза сложнее. Как сообщает Daily Express, Ньюкасл сократил трансферный бюджет вдвое - до 75 миллионов.

Это связано с тем, что за прошедшие 18 месяцев (с момента прихода саудовских владельцев) клуб потратил 250 миллионов. Учитывая это и будущие траты, руководство боится попасть под наказание за нарушение финансового фэйр-плей.

Ранее стало известно, что Ньюкасл может приобрести конкурента Александра Зинченко по позиции в Арсенале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл АПЛ эдди хау

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