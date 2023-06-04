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Ньюкасл намерен усилиться одноклубником Зинченко

Тирни может летом покинуть команду.
Сегодня, 09:20
Киран Тирни / Getty Images
Киран Тирни / Getty Images

Защитник Арсенала Киран Тирни попал в сферу интересов Ньюкасла. Об этом сообщает издание The Times.

"Сороки" готовы летом подписать 25-летнего шотландского фулбека. Лондонцы могут продать своего игрока, однако если получат за него не менее 30 млн евро.

Напомним, "канониры" подписали в 2019-м году Тирни за 25 млн евро. Игрок не сумел закрепиться в составе ввиду постоянных травм.

В текущем сезоне на счету шотландца один ассист в 27 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал нацелился на второго бомбардира Эредивизии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал ньюкасл Киран Тирни

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