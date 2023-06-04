Ньюкасл намерен усилиться одноклубником Зинченко

Защитник Арсенала Киран Тирни попал в сферу интересов Ньюкасла. Об этом сообщает издание The Times.

"Сороки" готовы летом подписать 25-летнего шотландского фулбека. Лондонцы могут продать своего игрока, однако если получат за него не менее 30 млн евро.

Напомним, "канониры" подписали в 2019-м году Тирни за 25 млн евро. Игрок не сумел закрепиться в составе ввиду постоянных травм.

В текущем сезоне на счету шотландца один ассист в 27 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал нацелился на второго бомбардира Эредивизии.