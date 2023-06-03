Арсенал нацелился на второго бомбардира Эредивизии

Лондонский Арсенал заинтересован в подписании хавбека ПСВ Хави Симонса, пишет Voetbal International.

Контракт голландского игрока с клубом рассчитна до 2027 года, и в нем есть пункт о праве выкупа хавбека ПСЖ за 12 млн евро.

ПСВ хотел перезаключить с Хави контракт, убрав пункт о выкупе, однако игрок недоволен увольнением Рууда Ван Нистелроя, и всерьез рассматривает возможность уйти.

Симонс хочет играть в Лиге чемпионов, потому выбор будующего клуба у него обширный, однако Арсенал считается главным фаворитом. Вот только заплатить "канонирам" придется гораздо больше 12 млн.

В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов Симонс провел 34 матча, отличившись 19 голами и 8 ассистами. Он стал вторым бомбардиром лиги.

Ранее стало известно, что лидер РБ Лейпциг хотел бы присоединиться к Ньюкаслу.