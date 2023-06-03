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Один из лидеров РБ Лейпцига хочет перейти в Ньюкасл

Футболист желает попробовать свои силы в Английской Премьер-лиге.
Сегодня, 13:26
Доминик Собослаи / Getty Images
Доминик Собослаи / Getty Images

Хавбек РБ Лейпцига Доминик Собослаи выразил желание покинуть команду по окончанию сезона-2022/23.

Согласно с информацией журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, 22-летний венгр открыт к смене клубной прописки после того, как свой интерес к нему проявил английский Ньюкасл.

"Сороки", впервые за 20 лет попав в Лигу чемпионов, намерены усилить состав талантливым полузащитником сборной Венгрии.

Сообщается, что руководство немецкого клуба осталось недовольно последними заявлениями Собослаи, а потому "быкам", вероятнее всего, придется попрощаться с ним.

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В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере около 70 миллионов евро. Теперь же трансфер игрока - вопрос времени.

Напомним, что в субботу, 3 июня, РБ Лейпциг сыграет с франкфуртским Айнтрахтом в финале кубка Германии. Стартовый свисток матча запланирован на 21:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл РБ Лейпциг Доминик Собослаи

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