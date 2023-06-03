Один из лидеров РБ Лейпцига хочет перейти в Ньюкасл

Футболист желает попробовать свои силы в Английской Премьер-лиге.

Хавбек РБ Лейпцига Доминик Собослаи выразил желание покинуть команду по окончанию сезона-2022/23.

Согласно с информацией журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, 22-летний венгр открыт к смене клубной прописки после того, как свой интерес к нему проявил английский Ньюкасл.

"Сороки", впервые за 20 лет попав в Лигу чемпионов, намерены усилить состав талантливым полузащитником сборной Венгрии.

Сообщается, что руководство немецкого клуба осталось недовольно последними заявлениями Собослаи, а потому "быкам", вероятнее всего, придется попрощаться с ним.

Читай также: Манчестер Юнайтед начал переговоры с Челси по трансферу Маунта

В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере около 70 миллионов евро. Теперь же трансфер игрока - вопрос времени.

Напомним, что в субботу, 3 июня, РБ Лейпциг сыграет с франкфуртским Айнтрахтом в финале кубка Германии. Стартовый свисток матча запланирован на 21:00 по киевскому времени.