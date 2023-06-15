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Беллингем рассказал, почему выбрал мадридский Реал

Конечно же, дело не в деньгах.
Сегодня, 15:56
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Джуд Беллингем признался, что мог оказаться в АПЛ, но в итоге выбрал мадридский Реал.

Напомним, сегодня, 15 июня, "сливочные" провели официальную презентацию английского хавбека. Флорентино Пересу пришлось выложить за этот трансфер более 100 млн евро.

Также во время презентации Джуд признался, что его постоянно звали в АПЛ, но игрок хотел покинуть зону комфорта и потому отправился в Испанию.

"Партнеры по сборной Англии звали меня в АПЛ, но я хотел выйти из зоны комфорта. Вернуться в Англию было бы самым простым решением, но я должен был воспользоваться возможностью и перейти в Реал. Это правильный выбор для меня. Это то место, где я хочу быть.

Деньги не так важны, я не думал об этом. Я никогда не думал о деньгах, когда выбирал следующую команду. Мне понравилось то, что предлагал Реал, и я хотел, чтобы все было оформлено быстро. Конечно, другие варианты не были плохими, но я выбрал Реал", - сказал Беллингем.

Ранее, напомним, Вест Хэм отклонил первое предложение Арсенала по Деклану Райсу.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид джуд беллингем

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