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Манчестер Юнайтед принял решение относительно трансфера Кейна

Манкунианцы определились с тем, что они планируют делать во время летнего трансферного окна.
Сегодня, 17:35
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В среду, 14 июня, в Европе официально открылось трансферное окно, а потому клубы могут проводить и оформлять переходы тех или иных футболистов.

Одной из главных тем лета будет капитан Тоттенхэма Харри Кейн, которого очень сильно хочет видеть в своем составе главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг.

Однако его желанию не суждено сбыться. Как сообщает utdreport со ссылкой на журналиста The Guardian Джейми Джексона, "красные дьяволы" решили отказаться от трансфера 29-летнего форварда.

Всему виной нежелание "шпор" отпускать своего лучшего игрока в стан соперника по чемпионату Англии. Руководство манкунианцев считает, что деньги, которые потребуются для его подписания, нереальны.

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Тен Хаг разочарован таким поворотом событий. При этом наставник понимает, что клуб не может пересечь определенную черту в плане суммы трансфера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм манчестер юнайтед Харри Кейн

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