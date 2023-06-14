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Бавария может перехватить у Манчестер Юнайтед защитника Наполи

Мюнхенцам необходимо усиление в линию обороны.
Вчера, 22:52
Ким Мин Чжэ / Getty Images
Ким Мин Чжэ / Getty Images

Центрбек Наполи Ким Мин Чжэ попал в список интересов Баварии. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

В случае продажи защитника Люки Эрнандеса в ПСЖ мюнхенцы постараются подписать игрока сборной Южной Кореи. Руководство готово предложить ему зарплату в размере 10 млн евро в год.

Отметим, на Ким Мин Чжэ также претендует Манчестер Юнайтед. Сам футболист хотел бы перебраться в клуб АПЛ.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего корейца два гола и два ассиста в 35 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что футболист Баварии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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