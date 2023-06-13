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Футболист Баварии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

К Мане может присоединиться легенда Ливерпуля.
Сегодня, 11:23
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Нападающий Баварии Садио Мане может продолжить карьеру в Аль-Иттифаке. Об этом сообщает издание Sports Zone.

Сенегальский футболист получил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии. Также Аль-Иттифак хочет назначить главным тренером Стивена Джеррарда.

Отметим, Бавария хотела бы этим летом расстаться с Мане. В клубе недовольны игрой и поведением футболиста.

В минувшем сезоне на счету 31-летнего игрока семь голов и пять ассистов в 25 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Мане не планирует покидать Баварию, несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ и Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Садио Мане

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