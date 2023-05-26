Мане не планирует покидать Баварию, несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ и Саудовской Аравии
Игрок хочет доказать, что первый сезон в Мюнхене - случайность, а его трансфер - не провал.
Садио Мане не собирается уходить из мюнхенской Баварии будущим летом.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, 31-летний сенегалец не желает выслушивать предложения от других клубов.
Футболист хочет остаться в Мюнхене и доказать, что его трансфер не был ошибкой и провалом.
По информации источника, игроком интересовался Аль-Хиляль, но Мане не планирует переезжать в Саудовскую Аравию на данном этапе своей карьеры.
Читай также: Бавария продлит контракт с Эрнандесом, его переход в ПСЖ исключен
При этом к игроку есть интерес со стороны некоторых клубов Английской Премьер-лиги, в том числе Ньюкасла, Манчестер Юнайтед и Челси.