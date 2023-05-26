iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мане не планирует покидать Баварию, несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ и Саудовской Аравии

Игрок хочет доказать, что первый сезон в Мюнхене - случайность, а его трансфер - не провал.
Сегодня, 09:36
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Садио Мане не собирается уходить из мюнхенской Баварии будущим летом.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, 31-летний сенегалец не желает выслушивать предложения от других клубов.

Футболист хочет остаться в Мюнхене и доказать, что его трансфер не был ошибкой и провалом.

По информации источника, игроком интересовался Аль-Хиляль, но Мане не планирует переезжать в Саудовскую Аравию на данном этапе своей карьеры.

Читай также: Бавария продлит контракт с Эрнандесом, его переход в ПСЖ исключен

При этом к игроку есть интерес со стороны некоторых клубов Английской Премьер-лиги, в том числе Ньюкасла, Манчестер Юнайтед и Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Садио Мане Бавария Мюнхен Аль-Хиляль

Статьи по теме

Бавария продлит контракт с Эрнандесом, его переход в ПСЖ исключен Бавария продлит контракт с Эрнандесом, его переход в ПСЖ исключен
ПСЖ согласовал контракт с защитником Баварии ПСЖ согласовал контракт с защитником Баварии
Бавария или очередь на бирже труда: что ждет Тухеля в Мюнхене Бавария или очередь на бирже труда: что ждет Тухеля в Мюнхене
Нагельсманн не получит премию в случае, если Бавария станет чемпионом Германии Нагельсманн не получит премию в случае, если Бавария станет чемпионом Германии
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа11:27
Рэшфорд повторил бомбардирские достижения ван Перси и Руни в составе Манчестер Юнайтед
Европа11:18
Тренер Марселя Малиновского решил покинуть клуб
Киберспорт11:02
NaVi вышли на VCT 2023: Masters Tokyo по Valorant
Европа10:42
Брюгге Яремчука объявил о назначении нового главного тренера
НБА10:41
ЛеБрон играл с травмой последние несколько месяцев, ему понадобится операция
Футбол10:04
Чемпионат мира U20: Англия в результативной игре победила Уругвай, Гамбия сотворила сенсацию, обыграв Францию
Бокс09:59
Деревянченко объяснил, чего не хватило Ломаченко для победы над Хэйни
Теннис09:54
Ястремская победила в финале квалификации и теперь выступит на Ролан Гаррос
Европа09:50
Тебас: Имидж Ла Лиги пострадал после скандала с Винисиусом
Европа09:36
Мане не планирует покидать Баварию, несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ и Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK