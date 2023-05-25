Бавария продлит контракт с Эрнандесом, его переход в ПСЖ исключен

Французский защитник не поедет играть в родной чемпионат.

Центрбек Баварии Люка Эрнандес не перейдет в ПСЖ будущим летом, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild.

По информации источника, 27-летний француз не согласовывал контракт с парижанами.

Эрнандес и Бавария хотят заключить новое соглашение и уже несколько недель ведут плодотворные положительные переговоры.

Представители игрока не давали повода задуматься, что для него трансфер из мюнхенского клуба считается реальным вариантом.

На самом деле объявление о продлении контракта это лишь вопрос времени. Однако недавно оно было отложено по, пока, неизвестным причинам.