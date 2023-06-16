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Защитник Манчестер Сити ведет переговоры с Баварией

Кайл Уокер может повторить путь Жоау Канселу.
Вчера, 23:17
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Игрок Манчестер Сити Кайл Уокер ведет переговоры с Баварией, пишет The Athletic.

33-летний защитник недоволен своим игровым временем и ищет варианты для продолжения карьеры.

Уокеру необходимо игровое время, чтобы сыграть на Евро-2024, и, возможно, авария может представить ему такую возможность.

При этом клубы еще не контактировали между собой, однако предполагается, что вопрос цены не станет препятсвием.

Ранее, напомним, стало известно о интересе МЮ к игроку Милана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кайл Уокер Бавария Мюнхен

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