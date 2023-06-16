Защитник Манчестер Сити ведет переговоры с Баварией

Игрок Манчестер Сити Кайл Уокер ведет переговоры с Баварией, пишет The Athletic.

33-летний защитник недоволен своим игровым временем и ищет варианты для продолжения карьеры.

Уокеру необходимо игровое время, чтобы сыграть на Евро-2024, и, возможно, авария может представить ему такую возможность.

При этом клубы еще не контактировали между собой, однако предполагается, что вопрос цены не станет препятсвием.

Ранее, напомним, стало известно о интересе МЮ к игроку Милана.