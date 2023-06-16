Манчестер Юнайтед намерен усилиться одним из лидеров Милана
Тео может летом перебраться в АПЛ.
Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании защитника Милана Тео Эрнандеса. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Манкунианцы хотят подписать 25-летнего француза этим летом. "Россонери" могут продать игрока не менее чем за 60 млн евро.
Отметим, интерес к футболисту также проявляет Манчестер Сити и клубы из Испании.
В минувшем сезоне на счету Эрнандеса четыре гола и три ассиста в 32 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что МЮ и Тоттенхэм могут побороться за защитника Лидса.