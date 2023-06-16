МЮ и Тоттенхэм могут побороться за защитника Лидса

Центральный защитник Лидса Робин Кох может остаться в Премьер-лиге, в отличие от своей команды, пишет 90Min.

Напомним, что по итогам последнего тура АПЛ Лидс отправился в Чемпионшип, потому немец решил покинуть команду уже этим летом.

Сообщается, что переговоры с представителями Коха уже провели МЮ и Тоттенхэм. Также заинтересованность проялвяют Ньюкасл и Брентфорд.

Однако пока нельзя говорить о возможном трансфере, издание считает, что команда пока лишь составляют шорт-листы. Тот же Манчестер сконцентрировал на подписание Ким Мин Чжэ, которого пытается перехватить Бавария.

Кох хотел бы остаться в АПЛ, однако также у руках у защитника есть предложения из Бундеслиги. Хотя в финансовом плане преимущество, конечно, у английских команд.

Ранее, напомним, Брайтон официально объявил о подписании хавбека Боруссии.