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Брайтон объявил о подписании хавбека Боруссии Дортмунд

Дауд перебрался в АПЛ.
Сегодня, 19:19
Махмуд Дауд / Getty Images
Махмуд Дауд / Getty Images

Полузащитник Боруссии Дортмунд Махмуд Дауд стал игроком Брайтона. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Немецкий футболист на правах свободного агента пополнил ряды "чаек". Игрок подписал контракт до лета 2027 года.

Напомним, в стане "шмелей" Дауд провел шесть сезонов. За это время хавбек выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего немца всего девять матчей, в который игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что лидер Брайтона близок к переходу в Челси Мудрика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Брайтон махмуд дауд

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