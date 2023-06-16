Брайтон объявил о подписании хавбека Боруссии Дортмунд
Дауд перебрался в АПЛ.
Полузащитник Боруссии Дортмунд Махмуд Дауд стал игроком Брайтона. Об этом клуб объявил в соцсетях.
Немецкий футболист на правах свободного агента пополнил ряды "чаек". Игрок подписал контракт до лета 2027 года.
A warm welcome to @modahoud8! 🇩🇪👋 pic.twitter.com/P5VMExKbDW— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 16, 2023
Напомним, в стане "шмелей" Дауд провел шесть сезонов. За это время хавбек выиграл Кубок и Суперкубок Германии.
В минувшем сезоне на счету 27-летнего немца всего девять матчей, в который игрок не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что лидер Брайтона близок к переходу в Челси Мудрика.