Брайтон объявил о подписании хавбека Боруссии Дортмунд

Полузащитник Боруссии Дортмунд Махмуд Дауд стал игроком Брайтона. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Немецкий футболист на правах свободного агента пополнил ряды "чаек". Игрок подписал контракт до лета 2027 года.

Напомним, в стане "шмелей" Дауд провел шесть сезонов. За это время хавбек выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего немца всего девять матчей, в который игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что лидер Брайтона близок к переходу в Челси Мудрика.