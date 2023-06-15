Лидер Брайтона близок к переходу в Челси Мудрика
Мойзес Кайседо решил перейти в стан "синих".
Лидер Брайтона Мойзес Кайседо близок к тому, чтобы сменить клубную прописку
Как сообщает немец Флориан Плеттенберг, эквадорский хавбек принял решение перебраться в лондонский Челси. Стороны находятся на финальной стадии обсуждения контракта.
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Точная сумма потенциального трансфера неизвестна, однако, ранее в СМИ циркулировала информация о том, что "чайки" готовы отпустить игрока за 70 млн евро.
Напомним, по итогам сезона-2022/23 Кайседо был номинирован на звание лучшего молодого игрока.