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Лидер Брайтона близок к переходу в Челси Мудрика

Мойзес Кайседо решил перейти в стан "синих".
Вчера, 22:30
Мойзес Кайседо / Getty Images
Мойзес Кайседо / Getty Images

Лидер Брайтона Мойзес Кайседо близок к тому, чтобы сменить клубную прописку

Как сообщает немец Флориан Плеттенберг, эквадорский хавбек принял решение перебраться в лондонский Челси. Стороны находятся на финальной стадии обсуждения контракта.

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Точная сумма потенциального трансфера неизвестна, однако, ранее в СМИ циркулировала информация о том, что "чайки" готовы отпустить игрока за 70 млн евро.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 Кайседо был номинирован на звание лучшего молодого игрока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Брайтон Мойзес Кайседо

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