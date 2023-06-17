Челси и Интер могут совершить обмен футболистами

Лукаку останется в Италии, а Барелла поедет покорять Англию?

Руководство Челси хочет усилиться хавбеком Интера Николой Бареллой. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Представители обоих клубов уже встречались, чтобы обсудить возможные условия сделки. Лондонцы предложили обмен на Ромелу Лукаку. Менеджер "нерадзурри" взял время на размышления.

Отметим, Интер интересует лишь аренда бельгийца, и в клубе уверены, что добьются своего. Сам футболист хочет остаться в Италии.

В свою очередь, продажа Бареллы также возможна. Всем желающим придется выложить за игрока не менее 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что Челси близок к покупке сенегальского таланта.