Тоттенхэм выкупил Кулусевски у Ювентуса

Вингер Деян Кулусевски, права на которого принадлежат Ювентусу, останется в Тоттенхэме. Об этом клуб сообщил в соцсетях.

Лондонский клуб согласовал с туринцами условия полноценного трансфера футболиста. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Стороны готовят необходимые документы.

Отметим, контракт Кулусевски со "шпорами" будет рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего шведа два гола и семь ассистов в 30 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм сделал предложение по Мэддисону и Барнсу.