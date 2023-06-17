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Тоттенхэм выкупил Кулусевски у Ювентуса

"Шпоры" в подписали нового игрока.
Вчера, 22:25
Деян Кулусевски / Getty Images
Деян Кулусевски / Getty Images

Вингер Деян Кулусевски, права на которого принадлежат Ювентусу, останется в Тоттенхэме. Об этом клуб сообщил в соцсетях.

Лондонский клуб согласовал с туринцами условия полноценного трансфера футболиста. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Стороны готовят необходимые документы.

Отметим, контракт Кулусевски со "шпорами" будет рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего шведа два гола и семь ассистов в 30 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм сделал предложение по Мэддисону и Барнсу.

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