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Тоттенхэм сделал предложение по Мэддисону и Барнсу

"Шпоры" оценили игроков всего в 50 млн фунтов.
Сегодня, 17:00
Джеймс Мэддисон и Харви Барнс / Getty Images
Джеймс Мэддисон и Харви Барнс / Getty Images

Тоттенхэм отправил Лестеру первое предложение по покупке Джеймса Мэддисона и Харви Барнса, пишет Daily Mail.

Обоих игроков "шпоры" оценили в чуть более 50 млн фунтов, и, естественно, руководство Лестера отвергло предложение.

Прошлым летом и Мэддисон, и Барнс оценивались по 60 млн фунтов каждый, потому предложение Тоттенхэма для них было несколько оскорбительным.

Однако, стоит учитывать, что из-за вылета из АПЛ "лисам" придется существенно уменьшить свои аппетиты. Но с другой стороны, на обоих игроков претендует также Ньюкасл, благодаря чему Лестер вправе попробовать выбить для себя более солидную сумму.

Ранее также стало известно, что Интер попробует подписать нападающего Арсенала.

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