Тоттенхэм сделал предложение по Мэддисону и Барнсу

Тоттенхэм отправил Лестеру первое предложение по покупке Джеймса Мэддисона и Харви Барнса, пишет Daily Mail.

Обоих игроков "шпоры" оценили в чуть более 50 млн фунтов, и, естественно, руководство Лестера отвергло предложение.

Прошлым летом и Мэддисон, и Барнс оценивались по 60 млн фунтов каждый, потому предложение Тоттенхэма для них было несколько оскорбительным.

Однако, стоит учитывать, что из-за вылета из АПЛ "лисам" придется существенно уменьшить свои аппетиты. Но с другой стороны, на обоих игроков претендует также Ньюкасл, благодаря чему Лестер вправе попробовать выбить для себя более солидную сумму.

Ранее также стало известно, что Интер попробует подписать нападающего Арсенала.