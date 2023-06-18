"Мне все равно": Гави резко прокомментировал переход Беллингема в Реал

Испанец не собирается отвлекаться на трансферы своего соперника.

Недавно мадридский Реал объявил о переходе Джуда Беллингема из дортмундской Боруссии.

Трансфер 19-летнего полузащитника обошелся королевскому клубу в 100 миллионов евро. Но хавбека Барселоны Гави не волнует, кого приобретает мадридский коллектив.

"Барса сейчас не в лучшем экономическом состоянии, но из академии вышло много очень сильных молодых игроков - у нас отличная команда", - цитирует испанца Goal.

"Реал может подписать кого угодно, мне абсолютно все равно. У нас есть свои игроки, и мы всегда пойдем на смерть чтобы победить".

Напомним, что в начале июня Барселона все же смогла зарегистрировать новый контракт и игровой номер Гави.