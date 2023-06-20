Зидан не сдержал слез, произнося речь на благотворительном мероприятии

Зинедин Зидан заплакал, произнося речь на благотворительном мероприятии, посвященном строительству хосписа для детей, больных раком.

Экс-тренер Реала отправился в Истр, где благотворительная организация Le Point Rose учредила этот проект, а сам француз стал одним из спонсоров.

Le Point Rose занимаеся поддержкой родителей, столкнувшихся со смертью детей, а их проекты нацелены на то, чтобы родители могли провести последние часы со своими детьми, а после получили моральную поддержку.

Zinédine Zidane ému aux larmes après avoir été nommé parrain d'une association pour enfants malades du cancer pic.twitter.com/NJcbqQFADV — BFMTV (@BFMTV) June 19, 2023

"Я горжусь тем, что могу быть спонсором вашего проекта. Господин мэр, вы можете гордиться тем, что обещаете нечто исключительное для всех этих семей.

Потеря ребенка – это самое ужасное, что может случиться, мы все с этим согласны. Мои родители это пережили, и я знаю, как это тяжело", – говорил Зидан и не смог сдержать слез. Напомним, в 2019 году Зинедин потерял брата после долгой болезни.

Ранее, напомним, Зинедин Зидан рассказал, когда вернется к тренерской работе.