Зидан анонсировал свое возвращение к тренерской работе

Французский специалист не собирается уходить на пенсию.

Экс-тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что в будущем хотел бы вернуться к тренерской работе.

"Я скучаю по футболу, но физически...

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Вернусь ли я к тренерской работе?Это произойдет... Я не знаю когда, но это произойдет", – сказал француз в интервью RMC Sport.

Напомним, качестве тренера француз сумел выиграть с Реалом три раза подряд Лигу чемпионов.

Зидан ушел из стана "сливочных" летом 2021 года. С тех пор специалист не работал ни в одной команде.