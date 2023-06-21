Ньюкасл пытается убедить Милан отпустить Тонали

Английский клуб предложил футболисту отличные личные условия, не забыв и про сумму компенсации для "россонери".

В целях усиления состава перед участием в Лиге чемпионов Ньюкасл намерен подписать полузащитника Милана Сандро Тонали.

Как сообщает итальянский журналист Антонио Витьелло, "сороки" предложили "россонери" за 23-летнего итальянца 60-65 миллионов евро + бонусы, при которых эта сумма возрастет.

Самому игроку была предложена зарплата вдвое больше, чем та, которую он получает на данный момент.

👉Il #Newcastle ci sta provando con Sandro #Tonali e il #Milan. Offerta al giocatore di oltre il doppio dell'attuale stipendio. Al #Milan 60-65 mln che però potrebbero salire — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 21, 2023

Прошлой осенью Тонали подписал новый контракт с Миланом до лета 2027 года, по которому он сейчас получает 2,8 миллиона в год.

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Напомним, что Сандро Тонали стал игроком Милана летом 2021 года, перейдя из Брешии за 14,5 миллиона. До этого он один год провел в аренде, за которую "дьяволы" заплатили еще 5 миллионов.