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Футбол

Лукаку может перейти в стан заклятого врага Интера

Бельгиец попал в сферу интересов "россонери".
Сегодня, 12:21
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Нападающий Интера Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат Челси, может перейти в Милан. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

После возможной продажи хавбека Сандро Тонали в Ньюкасл "россонери" выручат около 80 млн евро. Данная сума поможет клубу подписать бельгийца.

Потенциальный переход Лукаку в Милан оценивается в 40 млн евро. Челси хотел бы избавиться от игрока этим летом.

В минувшем сезоне на счету 30-летнего бельгийца 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Лукаку отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

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