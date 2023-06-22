Лукаку может перейти в стан заклятого врага Интера

Нападающий Интера Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат Челси, может перейти в Милан. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

После возможной продажи хавбека Сандро Тонали в Ньюкасл "россонери" выручат около 80 млн евро. Данная сума поможет клубу подписать бельгийца.

Потенциальный переход Лукаку в Милан оценивается в 40 млн евро. Челси хотел бы избавиться от игрока этим летом.

В минувшем сезоне на счету 30-летнего бельгийца 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Лукаку отказался от переезда в Саудовскую Аравию.