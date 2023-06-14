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Лукаку отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Бельгиец хочет выступать в стане "нерадзурри".
Сегодня, 15:21
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Нападающий Челси Ромелу Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Бельгиец хочет продолжить свою карьеру в Интере. Главный тренер клуба Симоне Индзаги попросил руководство сделать все возможное, чтобы сохранить Ромелу Лукаку.

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Скоро руководство "нерадзурри" встретится с представителями Челси, чтобы обсудить будущее Лукаку. Потенциальный переход в клуб из Саудовской Аравии даже не рассматривается.

В минувшем сезоне на счету 30-летнего бельгийца 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Саудовская Аравия Ромелу Лукаку

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