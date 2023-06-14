След Шахтера: Карикатурист высмеял Лукаку, который "заруинил" голы Интера

Бельгийский футболист отлично проявил себя в блокировке ударов.

В рамках финала Лиги чемпионов Манчестер Сити минимально переиграл Интер. В концовке встречи итальянский гранд имел возможность уйти от поражения, однако форвард команды Ромелу Лукаку испортил несколько моментов.

Сначала бельгиец сам не реализовал явный момент, а затем заблокировал удар Димарко.

Читай также: Эффект Месси: Интер Майами вошел в топ-5 спортивных команд США по количеству подписчиков в Instagram

Известный карикатурист Омар Момани высмеял Лукаку, посвятив ему мультик. Художник вспомнил, как ранее Ромелу помешал забить Санчесу в матче с Шахтером, а сейчас добавил этот фрагмент.

Отметим, что Момани высоко оценил способности игрока блокировать удары. По этой причине прозвал его "Королем блока", упомянув представителей НБА.

Ранее сообщалось, что антигерой финала Лиги чемпионов может продолжить карьеру в Аль-Хиляле.