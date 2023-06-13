Антигерой финала Лиги чемпионов может продолжить карьеру в Аль-Хиляле
Лукаку попал в сферу интересов команды из Саудовской Аравии.
Форвард Интера Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат Челси, может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание GOAL.
Бельгиец получил официальное предложение от Аль-Хилаля. Игроку предложили контракт на 2 года с общей зарплатой 50 миллионов евро.
Сам Лукаку серьезно рассматривает данное предложение. Проблемой можете стать сумма контракта, которая не совсем его устраивает футболиста. Ромелу хочет зарабатывать больше в саудовской лиге.
Отметим, Челси готов летом продать 30-летнего бельгийца за 50 млн евро.
Ранее сообщалось, что Лукаку принял решение по поводу дальнейшей карьеры.