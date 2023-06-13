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Антигерой финала Лиги чемпионов может продолжить карьеру в Аль-Хиляле

Лукаку попал в сферу интересов команды из Саудовской Аравии.
Сегодня, 13:21
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард Интера Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат Челси, может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание GOAL.

Бельгиец получил официальное предложение от Аль-Хилаля. Игроку предложили контракт на 2 года с общей зарплатой 50 миллионов евро.

Сам Лукаку серьезно рассматривает данное предложение. Проблемой можете стать сумма контракта, которая не совсем его устраивает футболиста. Ромелу хочет зарабатывать больше в саудовской лиге.

Отметим, Челси готов летом продать 30-летнего бельгийца за 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что Лукаку принял решение по поводу дальнейшей карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Ромелу Лукаку Аль-Хиляль

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