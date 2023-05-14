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Лукаку принял решение по поводу дальнейшей карьеры

Принадлежащий Челси форвард Интера определился со своим будущим.
Сегодня, 12:05
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Нападающий Интера Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат Челси, принял решение по поводу своей дальнейшей карьеры.

Как утверждает журналист Николо Скира, бельгийский форвард, арендованный миланским клубом, хотел бы продолжить выступления за итальянскую команду.

Официальные переговоры по поводу будущего 30-летнего футболиста должны состояться после завершения текущего сезона.

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При этом отмечается, что Маурисио Почеттино, который с большой долей вероятности возглавит Челси, размышляет над возможностью сохранить бельгийца в команде, хотя лондонский клуб в любом случае будет работать над подписанием нового нападающего.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лукаку провел в составе Интера во всех турнирах 31 матч, записав на свой счет 12 голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Челси достиг договоренности с Маурисио Почеттино, который возглавит лондонскую команду со следующего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ромелу Лукаку Интер Милан

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