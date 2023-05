Стало известно имя следующего тренера Челси

Челси определился с кандидатурой своего следующего главного тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" достигли договоренности с Маурисио Почеттино.

Аргентинец возглавит столичную команду, начиная со следующего сезона. Детали контракта остаются неизвестны.

Chelsea are now set to appoint Mauricio Pochettino as new head coach, here we go! Full agreement in place as expected. 🚨🔵 #CFC



Pochettino has accepted all conditions of long term deal — it will be signed and completed soon after negotiation very advanced since April. pic.twitter.com/nI3f0oJ6jJ