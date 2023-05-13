Челси снова теряет очки в матче против аутсайдера

Мудрик так и не появился на поле.

В субботу, 13 мая, в рамках 36-го тура АПЛ Челси на Стэмфорд Бридж принимал Ноттингем Форест.

В первые десять минут команды демонстрировали равную игру, пока форвард "лесников" Авонийи не открыл счет, опередив на мяче Менди. После этого Челси оживился, однако забить не получалось. В первом тайме лондонцы не сумели переиграть защиту Ноттингема.

Источник: Getty Images

Во втором тайме Ноттингем начал играть острее, но сразу же поплатился, отличную контратаку завершил Стерлинг. После этого Челси пошел вперед, и дубль Стерлинга вывел лондонцев вперед. Но всего на две минуты, Авонийи тоже решил записать дубль на свой счет в следующей же атаке. Михаил Мудрик на поле так и не появился.

Источник: Getty Images

Лондонцы остаются на 11-й строчке, а Ноттингем немного отрывается от зоны вылета.

Статистика матча Челси - Ноттингем Форест 36-го тура чемпионата Англии

Челси - Ноттингем Форест 2:2

Голы: Стерлинг, 51, 58 - Авонийи, 13, 62

Владение мячом: 76% - 34%

Удары: 14 - 11

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 13 - 15

Ожидаемые голы (xG): 1.14 - 1.72

Челси: Менди - Чалоба, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Холл - Ковачич (Лофтус-Чик, 45), Галлахер, Фернандес - Стерлинг, Жоау Фелиш (Хавертц, 73), Мадуэке (Зиеш, 73).

Ноттингем Форест: Навас - Фелипе, Ниакате, Уоррелл - Орье, Лоди, Мангаля, Йейтс (Куяте, 85), Гиббс-Уайт, Данило (Тоффоло, 90) - Авонийи (Джонсон, 81).

Предупреждения: Фелиш, 69, Силва, 73, Галлахер, 79 - Лоди, 83