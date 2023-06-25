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Футбол

Манчестер Юнайтед предложил Де Хеа практически вдвое сократить зарплату

Испанцу вряд ли понравилось то, во сколько оценивает клуб его игру.
Сегодня, 17:30
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Сезон-2022/23 завершился уже некоторое время назад, а Манчестер Юнайтед и Давид Де Хеа все никак не закроют вопрос по новому контракту.

В последнее время появлялась информация о том, что 32-летний испанец готов пойти на снижение зарплаты, лишь бы остаться на Олд Траффорд.

Однако, судя по последним новостям, это желание не настолько велико.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на издание Mirror, последнее предложение МЮ составляло чуть более 200 тысяч фунтов в неделю.

Де Хеа ответил отказом на такое предложение. По старому контракту он получал 375 тысяч в неделю.

Напомним, что Манчестер Юнайтед определил для себя трех кандидатов на случай, если Давид Де Хеа не подпишет новый контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Давид Де Хеа

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