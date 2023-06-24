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Стало известно, кто может заменить Де Хеа в Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" недовольны звездным испанцем.
Сегодня, 07:40
Давид де Хеа / Getty Images
Давид де Хеа / Getty Images

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа может покинуть английский клуб этим летом.

Как сообщает Sky Sports, контракт испанского вратаря с клубом заканчивается текущим летом, однако стороны не спешат подписывать новое соглашение.

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Руководство Манчестер Юнайтед изучает другие варианты. Отмечается, что клуб рассматривает возможность приобретения Давида Райи (Брентфорд), Андре Онаны (Интер) или Диогу Кошты (Порту).

В сезоне-2022/23 Де Хеа получил Золотую перчатку по итогам АПЛ.

Ранее сообщалось, что английский клуб провел переговоры о трансфере камерунского вратаря.


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