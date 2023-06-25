Барселона может подписать испанского ветерана

Барселона нацелилась на еще одно подписание в полузащиту после предстоящего прихода Илкая Гюндогана.

Как сообщает издание Relevo, каталонцы готовы усилиться 34-летним Дани Парехо.

Хавбек Вильярреала считается руководством "сине-гранатовых" прекрасной заменой для Серхио Бускетса, покинувшего клуб в качестве свободного агента.

Парехо также может перебраться в новую команду в качестве свободного агента, так как в его контракте есть пункт о разрыве за определенную сумму.

В минувшем сезоне испанец провел 50 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 6 ассистов.