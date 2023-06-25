iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона может подписать испанского ветерана

Дани Парехо может стать заменой Серхио Бускетсу.
Вчера, 23:03
Дани Парехо / Getty Images
Дани Парехо / Getty Images

Барселона нацелилась на еще одно подписание в полузащиту после предстоящего прихода Илкая Гюндогана.

Как сообщает издание Relevo, каталонцы готовы усилиться 34-летним Дани Парехо.

Хавбек Вильярреала считается руководством "сине-гранатовых" прекрасной заменой для Серхио Бускетса, покинувшего клуб в качестве свободного агента.

Парехо также может перебраться в новую команду в качестве свободного агента, так как в его контракте есть пункт о разрыве за определенную сумму.

В минувшем сезоне испанец провел 50 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 6 ассистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона вильярреал Дани Парехо

Статьи по теме

Барселона хочет усилиться финалистом Лиги чемпионов Барселона хочет усилиться финалистом Лиги чемпионов
Барселона подпишет спонсорское соглашение с двумя известными блогерами Барселона подпишет спонсорское соглашение с двумя известными блогерами
Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Барселоны Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Барселоны
Хавбек Барселоны определился со своим будущим Хавбек Барселоны определился со своим будущим
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:52
Бокс23:52
Мне скучно: экс-оппонент Усика хочет возобновить карьеру
Игровые23:49
Волейбол. Украина уступила Турции в тяжелом финале Золотой Евролиги
Формула 123:23
Владельцы Формулы 1 присматриваются к АПЛ в качестве объекта для инвестиций
Европа23:03
Барселона может подписать испанского ветерана
Олимпийские виды22:52
Скалолазание на Европейских играх: Казбекова остановилась в шаге от медали по боулдерингу
Теннис22:44
Костюк повторила достижение Свитолиной благодаря победе на турнире в Бирмингеме
НБА22:43
"Горжусь успехом, которого мы добились": Смарт попрощался с Бостоном
Футбол22:18
Арсенал согласовал условия контракта с центрбэком сборной Нидерландов
Европа22:17
Аллегри отказался от многомиллионной зарплаты в Саудовской Аравии
Европа21:59
Ювентус интересуется защитником Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK