В Интере придумали схему для заработка денег на трансфер Лукаку

Форвард Челси Ромелу Лукаку может перейти в Интер. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Лондонцы готовы лишь к полноценной продаже 30-летнего бельгийца. "Нерадзурри" нужно найти средства для осуществления данного перехода.

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Сейчас Интер планирует профинансировать сделку за счет средств от продажи голкипера Андре Онана в Манчестер Юнайтед. Итальянцы могут выручить примерно 50 млн евро.

После оформления трансфера камерунца "нерадзурри" предложат за Лукаку 30-40 млн. Не исключено, что будет аренда с обязательством выкупа.

В минувшем сезоне на счету бельгийца 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.