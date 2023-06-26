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В Интере придумали схему для заработка денег на трансфер Лукаку

"Нерадзурри" готовы расстаться с игроком основы.
Сегодня, 12:55
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард Челси Ромелу Лукаку может перейти в Интер. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Лондонцы готовы лишь к полноценной продаже 30-летнего бельгийца. "Нерадзурри" нужно найти средства для осуществления данного перехода.

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Сейчас Интер планирует профинансировать сделку за счет средств от продажи голкипера Андре Онана в Манчестер Юнайтед. Итальянцы могут выручить примерно 50 млн евро.

После оформления трансфера камерунца "нерадзурри" предложат за Лукаку 30-40 млн. Не исключено, что будет аренда с обязательством выкупа.

В минувшем сезоне на счету бельгийца 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси интер Ромелу Лукаку

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