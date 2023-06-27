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"Наша цель - взять три очка": Тренер молодежной сборной Испании - о матче с Украиной

Украинцы и испанцы встретятся в последнем матче группового этапа Евро-2023 U-21.
Сегодня, 12:58
Санти Дения / Getty Images
Санти Дения / Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Испании Санти Дения высказался о предстоящем матче третьего тура групповой стадии Евро-2023 U-21 против Украины.

"Украина - одна из команд, которая лучше всего играет на турнире. Руслан Ротань отлично выполняет свою работу. Они хотят строить игру от защиты, они быстры в атаке, хорошо защищаются, они могут прогрессировать. Они уже квалифицировались в плей-офф с шестью очками, поскольку их уровень очень хороший.

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Будут ли у нас изменения? Мы должны оценить игровое время, усталость, повреждения, физические, медицинские аспекты. Мы должны принять лучшее решение, чтобы взять три очка - это наша цель", - приводит слова испанского тренера официальный сайт УЕФА.

Заключительный матч группового этапа Евро-2023 U-21 Испания - Украина состоится во вторник, 27 июня, на стадионе Жулешти в Бухаресте. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Испания - Украина.

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