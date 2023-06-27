iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"У таких команд также есть слабые стороны": Ротань - о матче с Испанией на молодежном Евро-2023

Сборная Украины U-21 проведет заключительный поединок на групповом этапе чемпионата Европы.
Сегодня, 07:35
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями о будущем матче против Испании в третьем туре группового раунда Евро-2023 U-21.

"Матч будет немного другим. Две команды решили вопрос с выходом в четвертьфинал. Испанцы и мы сделаем небольшую ротацию. Чего ожидать? Мы хорошо знаем друг друга. Испанцы играют в структурный и агрессивный футбол, в третьей зоне отлично контролируют мяч - мы это прекрасно понимаем. Они имеют в своем составе хороших исполнителей. Еще после жеребьевки я говорил, что Испания - фаворит нашей группы, это сильная команда с сильными игроками. Думаю, матч будет для нас изнурительным в физическом плане. Мы должны понимать, что испанцы будут больше контролировать мяч, но мы к этому готовимся, мы не должны отходить от своей структуры, а должны навязать сопернику свою игру из-за более жестких действий в центре поля, контроля мяча. Также немаловажную роль будут играть адаптация к жаре и характеру команды.

Читай также: Молодежная сборная Украины досрочно вышла в 1/4 финала Евро-2023

Мы должны понимать, что поединок с Испанией - решающий для распределения мест в группе. Для обеих команд он важен. С другой стороны, нет психологического давления на выход в четвертьфинал. Это очень хороший способ проявить свои качества, быть профессионалом для каждого игрока, выходить на матч не просто потому, что нужно сыграть. С такими командами мы должны мечтать. Если каждый раз будут такие матчи как с Испанией, то это будет повышать уровень как команды в целом, так и отдельных игроков. Мы должны быть настроены психологически и физически. На нас не будет давить результат, нужно показывать нашу игру с очень сильным соперником. Следует играть не на результат, а для болельщика.

Сейчас не нужно выбирать соперника, который, возможно, нам достанется. У нас в любом случае будет оппонент, к которому нужно относиться максимально серьезно. Не нужно размышлять, как будет лучше. После матча мы займем свое место в группе, а затем следует максимально сконцентрированными в физическом и ментальном плане подойти к четвертьфиналу. Независимо от того, где эта игра состоится, для нас главным будет пройти дальше.

Нет идеальных команд. Есть исполнители, есть требования главного тренера сборной Испании. У таких команд, имеющих отличных футболистов, также есть слабые стороны. Мы их хорошо знаем, и я хочу, чтобы мы использовали их.

Забивать - главная задача для любой команды. Прежде футболист должен думать над тем, как забить мяч сопернику. Мы над этим работаем каждый день, есть свой автоматизм, как и у сборной Испании. Каждый раз стремимся улучшаться. Очень хочется, чтобы с такими командами как Испания работали наши задумки. Для меня это будет хорошим подарком - увидеть в поединках с такими соперниками то, над чем мы работали все эти годы с самого начала", - приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Заключительный матч группового этапа Евро-2023 U-21 Испания - Украина состоится во вторник, 27 июня, на стадионе Жулешти в Бухаресте. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Испания - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Ротань молодежная сборная Украины Сборная Украины U-21 Евро-2023

Статьи по теме

"Настроены максимально": Трубин высказался о матче с Испанией на Евро-2023 U-21 "Настроены максимально": Трубин высказался о матче с Испанией на Евро-2023 U-21
Центрбэк молодежной сборной Украины заинтересовал клубы Бундеслиги Центрбэк молодежной сборной Украины заинтересовал клубы Бундеслиги
Тоттенхэм намерен усилиться лидером Лестера Тоттенхэм намерен усилиться лидером Лестера
Брейкданс на Европейских играх: Stefani и Kuzya выступят в четвертьфинале Брейкданс на Европейских играх: Stefani и Kuzya выступят в четвертьфинале
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа09:56
Тоттенхэм намерен усилиться лидером Лестера
Олимпийские виды09:50
Брейкданс на Европейских играх: Stefani и Kuzya выступят в четвертьфинале
Олимпийские виды09:40
Муай тай на Европейских играх: четыре украинца выступят в финалах
Олимпийские виды09:39
Европейские игры-2023: Все медали украинцев. Украина закрепилась в топ-3 медального зачета
Олимпийские виды09:33
Прыжки на лыжах с трамплина на Европейских играх: девушки начинают свои выступления
Олимпийские виды09:25
Бокс на Европейских играх: шесть украинцев поборются за выход в четвертьфинал
Олимпийские виды09:22
Стрельба из лука на Европейских играх: Павлова попытается добыть еще одну медаль
Олимпийские виды09:20
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
Олимпийские виды09:19
Триатлон на Европейских играх: три украинки попытаются пройти дистанцию
Олимпийские виды09:15
Пляжный футбол на Европейских играх: Украина стартует матчем против Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK