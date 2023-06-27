"У таких команд также есть слабые стороны": Ротань - о матче с Испанией на молодежном Евро-2023

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями о будущем матче против Испании в третьем туре группового раунда Евро-2023 U-21.

"Матч будет немного другим. Две команды решили вопрос с выходом в четвертьфинал. Испанцы и мы сделаем небольшую ротацию. Чего ожидать? Мы хорошо знаем друг друга. Испанцы играют в структурный и агрессивный футбол, в третьей зоне отлично контролируют мяч - мы это прекрасно понимаем. Они имеют в своем составе хороших исполнителей. Еще после жеребьевки я говорил, что Испания - фаворит нашей группы, это сильная команда с сильными игроками. Думаю, матч будет для нас изнурительным в физическом плане. Мы должны понимать, что испанцы будут больше контролировать мяч, но мы к этому готовимся, мы не должны отходить от своей структуры, а должны навязать сопернику свою игру из-за более жестких действий в центре поля, контроля мяча. Также немаловажную роль будут играть адаптация к жаре и характеру команды.

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Мы должны понимать, что поединок с Испанией - решающий для распределения мест в группе. Для обеих команд он важен. С другой стороны, нет психологического давления на выход в четвертьфинал. Это очень хороший способ проявить свои качества, быть профессионалом для каждого игрока, выходить на матч не просто потому, что нужно сыграть. С такими командами мы должны мечтать. Если каждый раз будут такие матчи как с Испанией, то это будет повышать уровень как команды в целом, так и отдельных игроков. Мы должны быть настроены психологически и физически. На нас не будет давить результат, нужно показывать нашу игру с очень сильным соперником. Следует играть не на результат, а для болельщика.

Сейчас не нужно выбирать соперника, который, возможно, нам достанется. У нас в любом случае будет оппонент, к которому нужно относиться максимально серьезно. Не нужно размышлять, как будет лучше. После матча мы займем свое место в группе, а затем следует максимально сконцентрированными в физическом и ментальном плане подойти к четвертьфиналу. Независимо от того, где эта игра состоится, для нас главным будет пройти дальше.

Нет идеальных команд. Есть исполнители, есть требования главного тренера сборной Испании. У таких команд, имеющих отличных футболистов, также есть слабые стороны. Мы их хорошо знаем, и я хочу, чтобы мы использовали их.

Забивать - главная задача для любой команды. Прежде футболист должен думать над тем, как забить мяч сопернику. Мы над этим работаем каждый день, есть свой автоматизм, как и у сборной Испании. Каждый раз стремимся улучшаться. Очень хочется, чтобы с такими командами как Испания работали наши задумки. Для меня это будет хорошим подарком - увидеть в поединках с такими соперниками то, над чем мы работали все эти годы с самого начала", - приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Заключительный матч группового этапа Евро-2023 U-21 Испания - Украина состоится во вторник, 27 июня, на стадионе Жулешти в Бухаресте. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Испания - Украина.