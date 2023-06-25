Молодежная сборная Украины досрочно вышла в 1/4 финала Евро-2023

27 июня Украина поборется с Испанией за первую строчку в группе.

Сборная Украины U-21 досрочно вышла в плей-офф Евро-2023.

Напомним, что накануне наша команда обыграла Румынию, вырвав победу в самой концовке матча и заработала важные три очка.

А в соседнем поединке сборная Испании обыграла Хорватию. Таким образом Украина и Испания имеют по шесть очков, а Румыния и Хорватия остались без шансов пройти дальше.

27 июня "желто-синие" и "фурия роха" решат между собой, кто же займет первое место в группе В.

Первое место будет играть 1 июня против второго места группы D (Франция, Швейцария, Норвегия, Италия), а второе место сыграет с победителем группы этой же группы 2 июля.

Напомним, что лучшим игроком встречи по версии УЕФА стал Артем Бондаренко.