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УЕФА назвала лучшего игрока матча Украина - Румыния

Награду получил Артем Бондаренко.
Сегодня, 00:01
Артем Бондаренко / uaf.com.ua
Артем Бондаренко / uaf.com.ua

Хавбек молодежной сборной Украины Артем Бондаренко был признан лучшим игроком матча Украина - Румыния по версии УЕФА.

Игрок Шахтера провел на поле 86 минут, сделал 106 передач (93% точность), нанес один удар и отдал два ключевых паса.

При этом эксперты портала Sofascore выдали молодого хавбеку всего 7.3 балла. Немного больше Артем получил от Flashscore - 7.4.

При этом оба портала сошлись во мнении, что наивысшей оценки в этом матче заслуживал Георгий Судаков.

Напомним, следующий матч сборная Украины сыграет 27 июня против команды Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежная сборная Украины Артем Бондаренко

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