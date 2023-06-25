УЕФА назвала лучшего игрока матча Украина - Румыния

Хавбек молодежной сборной Украины Артем Бондаренко был признан лучшим игроком матча Украина - Румыния по версии УЕФА.

Игрок Шахтера провел на поле 86 минут, сделал 106 передач (93% точность), нанес один удар и отдал два ключевых паса.

При этом эксперты портала Sofascore выдали молодого хавбеку всего 7.3 балла. Немного больше Артем получил от Flashscore - 7.4.

При этом оба портала сошлись во мнении, что наивысшей оценки в этом матче заслуживал Георгий Судаков.

Напомним, следующий матч сборная Украины сыграет 27 июня против команды Испании.