В субботу, 24 июня, молодежная сборная Украины встречалась с Румынией во втором туре группового этапа Евро-2023 U-21.

Подопечные Руслана Ротаня неплохо контролировали игру, но никак не могли забить. Герой первого матча с Хорватией Алексей Кащук имел неплохие шансы, но не смог их реализовать.

В самой концовке матча Виктор Дикан срезал мяч в собственные ворота, принеся нашей команде важную победу.

Вашему вниманию видео всех голов матча Украина - Румыния в первом туре Евро-2023 U-21:

Румыния U-21 - Украина U-21 0:1

Голы: Дикан, 89 (автогол)

Румыния U-21: Тырновану - Пантя, Раковитан, Дикан, Тичу - Скречу (Чимпану, 82), Петрила (Попеску, 57), Ишфан, Лишандру (Pop, 82), Мунтяну (Албу, 57) - Маркович (Бырлиджа, 68).

Украина U-21: Трубин - Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко - Кащук (Вьюнник, 77), Крыськив (Брагару, 68), Судаков, Бондаренко (Очеретько, 86), Бражко (Желизко, 86) - Сикан (Ванат, 68).