Испанское издание прогнозирует появление Мудрика в стартовом составе украинской молодежки

К тому же стоит ждать ротации и от соперников.

Испанское издание Mundo Deportivo сделало свой прогноз относительно сегодняшнего поединка между молодежными сборными Украины и Испании.

Напомним, что обе сборные выиграли стартовые поединки Евро-2023 и сегодня поспорят за первое место в группе В.

Издание считает, что главный тренер "фурии роха" сделает ряд изменений в стартовом составе, чтобы дать отдохнуть тем, кто играл ранее. Посколько сборной Испании достаточно ничьей, чтобы стать лидером группы.

А вот касательно состава нашей команды испанцы удивили. Издание считает, что сегодня в стартовом составе стоит ожидать появления Михаила Мудрика.

По их мнению, Руслан Ротань обязан сегодня дать вингеру поиграть, чтобы он начал набирать форму перед матчами плей-офф.