МЮ и Челси проведут еще одну встречу по Маунту

Манчестер Юнайтед и лондонский Челси предпримут последнюю попытку договориться о трансфере Мэйсона Маунта, пишет The Telegraph.

Напомним, что ранее лондонцы оклонили финальное предожение в размере 55 млн фунтов, потребовав на 10 млн больше. Тогда манкунианцы вышли из переговоров.

Однако по утверждению издания, представители клубов готовы встретится еще раз. МЮ все так же не намерен платить 65 млн, однако готов обсудить структуру выплат своего предложения и попытаться найти компромисс.

Обе стороны хотят закрыть этот вопрос как можно скорее. На следующей неделе Челси начнет предсезонную подготовку, которая, скорее всего, и станет финишной чертой переговоров.

Напомним, ранее МЮ обвинил Челси, что клуб специально завышает цену на игрока.