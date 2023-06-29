"Для нас это преимущество": Тренер молодежной сборной Франции оценил шансы команды против Украины

Главный тренер молодежной сборной Франции Сильвен Риполль высказался о предстоящем матче против Украины в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

Наставник французов выразил удовлетворение, что им не придется переезжать из Клужа, в то время как украинцы свои поединки проводили в Бухаресте, пусть у его команды и будет на один день отдыха меньше.

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"Для нас это преимущество - оставаться в Клуже. Нам здесь нравится, сейчас это наш второй дом.

У нас есть три дня для восстановления. У Украины будет четыре, но мы будем играть на стадионе, на котором мы уже играли.

Теперь мы собираемся хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу против качественного соперника. Украина - очень хорошая команда, мы это знаем", - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что четвертьфинальный матч Евро-2023 U-21 Франция - Украина состоится в воскресенье, 2 июля. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.